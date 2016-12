Arrestati dai carabinieri ladri di supermercati in trasferta dopo aver rubato bottiglie di champagne e spumante. Ad Arezzo ieri pomeriggio, verso le ore 15.00, i militari, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio, hanno fermato due cittadini napoletani, rispettivamente di 51 e 46 anni, entrambi con precedenti penali, sorpresi all'esterno del supermercato Pam di via Alfieri mentre caricavano nel portabagagli di un'auto, nolleggiata a Napoli, 9 bottiglie di champagne, di cui 4 in formato magnum, e 3 bottiglie prosecco, per un valore complessivo i 400 euro.





È stato accertato che la coppia di ladri aveva appena rubato le bottiglie dal supermercato, previa rottura del dispositivo antitaccheggio. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato. Prima di mettere a segno il colpo nel supermercato di Arezzo, i ladri in trasferta avevano già trafugato altra merce da un supermercato della provincia di Siena. Gli arrestati sono rimasti nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina presso il tribunale di Arezzo.

Venerdì 23 Dicembre 2016, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 10:46