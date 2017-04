Lunedì 17 Aprile 2017, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 19:08

I poliziotti lo hanno rintracciato in casa di sua madre dove, sapendo di essere ricercato, si era nascosto. Franco Radice, 45 anni, pluripregiudicato di Pianura, è stato arrestato dagli agenti del commissariato San Paolo della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Napoli.L'uomo, con vari precedenti per truffe e reati predatori, era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per un cumulo di pena; deve scontare 3 anni e 9 mesi di reclusione e da alcuni giorni si era reso irreperibile. I poliziotti lo hanno notato in piazza San Giorgio, a Pianura, ma Radice è riuscito a far perdere le proprie tracce; poco più tardi è stato sorpreso in casa della madre, poco lontano.