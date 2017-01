Donna a passeggio con il cane viene accusata di non

usare la paletta

ed è colpita alla testa con un bastone. 85enne denunciato dai carabinieri per tentato omicidio Una 75enne del largo Sermoneta si è recata dai carabinieri di Posillipo a denunciare un’agggressione subìta l’8 gennaio su via Caracciolo, nella zona degli chalet. Il motivo? Mentre portava a spasso il suo cane era stata insultata e poi colpita con un bastone da un uomo che le aveva imputato, immotivatamente, di non usare la paletta. Medicata in ospedale, è stata dimessa con prognosi di 30 giorni per “trauma cranico” e la “frattura al polso destro”. I carabinieri hanno avviato le indagini e sono risaliti immediatamente all’identità dell’aggressore, m. L. I., un pensionato 85enne di via petrarca, che è stato denunciato per tentato omicidio.

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 11:16

