Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Vicaria - Mercato di Napoli hanno arrestato il 42enne del Quartiere San Lorenzo, M.I., in quanto ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. I poliziotti si sono recati ieri sera presso l'abitazione del 42enne convivente dei genitori su segnalazione dei vicini in quanto allarmati per le urla provenienti dall'appartamento. Giunti presso l'abitazione M.I., a torso nudo ed in stato di forte agitazione, ha rassicurato i poliziotti dicendo che nessuno dei suoi familiari aveva necessità di aiuto. Ma le urla dell'anziano padre, disabile, provenienti dall'interno hanno spinto i poliziotti ad intervenire. M.I. ha pertanto reagito andando in escandescenza ma i poliziotti sono riusciti ad immobilizzarlo e a condurlo in Commissariato.





La madre è stata invece accompagnata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto Mare, dove è stata medicata per le ferite riportate e giudicata guaribile in 3 giorni. Successivamente è stato appurato che il 42enne aveva picchiato gli anziani genitori e li aveva chiusi in casa per impedirgli di chiedere aiuto. Allo stesso scopo aveva staccato la linea telefonica ed aveva asportato la batteria dal cellulare della madre. Il 42enne, già noto per alcune precedenti denunce, è stato pertanto arrestato e subito condotto alla Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 14:22

