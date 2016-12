Lunedì 26 Dicembre 2016, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 17:34

Aperta solo dieci mesi fa, già chiusa, per mancanza di fondi, la prima area per cani nel centro storico. Il cancello è chiuso con un lucchetto e sulla cancellata è apposto il cartello con la sintetica motivazione: «Per mancanza di fondi l’aiuola resterà chiusa in quanto non si riesce a garantire la quotidiana manutenzione».L’area ha una estensione di circa 200 metri quadri, e si trova all’interno del cortile, sotto il campanile, del gotico monastero di Santa Chiara. Si tratta di un’area recintata e sicura dove è possibile permettere ai piccoli amici a quattro zampe di comunicare e giocare liberi dai guinzagli. L’area fu assegnata nell’ambito del progetto «Adotta un’aiuola» dalla seconda municipalità all’associazione «I cani di Santa Chiara», presieduta da Loredana Caramiello, che si impegnò a provvedere alla manutenzione e pulizia quotidiana.All’inaugurazione intervenne Stella Cervasio, garante per la tutela degli animali, il presidente della seconda municipalità Francesco Chirico e Falkor, il bellissimo esemplare dal pelo bianco, così chiamato perché ricorda il personaggio più amato de «La storia infinita».