Napoli, rapina e aggredisce alle spalle un anziano: arrestato dalla polizia

Martedì 10 Gennaio 2017, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 14:56

Anche quando la vittima, un 69enne napoletano, pur di non cedere al suo aggressore il borsello che aveva a tracolla, è caduta a terra, il giovane rapinatore, con violenza, non ha esitato ad ingaggiare una colluttazione, nel tentativo di strapparglielo dalle mani.Il tempestivo intervento della polizia di Stato, nella serata di ieri, in Corso Garibaldi, poco dopo le 21,00, però, ha consentito di bloccare ed arrestare, con non poche difficoltà, un cittadino marocchino di 29 anni.Gli agenti della sezione “Volanti” dell’U.P.G., i primi ad intervenire in soccorso della vittima, hanno notato la scena mentre erano in transito in direzione di Piazza Carlo III.Solo avvedendosi dell’arrivo dei poliziotti, il 29enne ha mollato la presa per scappare in direzione del Corso Umberto, costantemente inseguito dagli agenti che, nel frattempo, avevano informato la sala Operativa dell’accaduto.L’inseguimento, protrattosi tra i vicoli della zona Duchesca, è terminato in via Nicola Mignogna, dopo una colluttazione.Successivamente l’arrivo di una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania ha contribuito a bloccare l’uomo che, come una furia, opponeva una forte resistenza nei confronti degli agenti, pur di divincolarsi.La vittima, ha riportato un trauma contusivo al ginocchio, guaribile in 10gg, mentre uno dei poliziotti, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso oftalmico, a seguito di un’abrasione corneale ed una ferita alla palpebra.Anche l’arrestato, Benzema Karim, conosciuto agli archivi elettronici con vari alias per i reati di rapina e ricettazione, ha riportato ferite guaribili in 20gg.I poliziotti hanno accertato che il rapinatore, dal 12 dicembre scorso, era destinatario di un ordine del Questore di Palermo, di lasciare il territorio nazionale.Addosso all’uomo, inoltre, è stato rinvenuto e sequestrato uno smartphone, frutto di una rapina avvenuta, sabato scorso, ai danni di una donna, sempre nella zona del Corso Garibaldi, per la quale sono in corso accertamenti.Il delinquente è stato condotto alla Casa circondariale di Poggioreale, perché responsabile dei reati di tentata rapina e lesioni, nonché per resistenza e lesioni a P.U., oltre ad essere stato indagato per il reato di ricettazione.