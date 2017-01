«Nessun rischio epidemia da meningite in Campania». Ad assicurarlo è Maria Triassi, presidente della Commissione vaccini in Campania. «Ora c'è più che altro una psicosi - dice - molte febbri alte sono coincise con il picco influenzale». «Nel 2017, ad oggi, non ci sono casi accertati - sottolinea - Nel 2016 abbiamo avuto 26 casi in linea con i 30 casi normalmente registrati in un anno in Campania».

Il consiglio è di non correre immediatamente al pronto soccorso per la febbre alta «ma solo se ci sono tra i sintomi anche rigidità della nuca e vomito importante». Sul fronte dei vaccini, non obbligatorio, ma in ogni caso consigliato, come spiega Triassi, «c'è eterogeneità tra le varie Asl».







«Quello da menginococco C è offerto gratuitamente per i bambini di 12 mesi - prosegue - e c'è il vaccino quadrivalente per gli adolescenti». Nel caso in cui un adulto volesse vaccinarsi è possibile recarsi in farmacia e comprarlo. Per tutti valgono i seguenti consigli: evitare luoghi molto affollati, cambiare aria nei luoghi chiusi.

