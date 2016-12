Giovedì 29 Dicembre 2016, 20:59 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 21:07

È stato un connazionale di Jacek Gryzak, 48enne di origine polacca, a dare l’allarme. Quando la polizia municipale è giunta sul posto, però, per l’uomo non c’era più nulla di fare. Il cittadino straniero, che da tempo viveva in strada, è deceduto all’interno di un edificio abbandonato, in via Matteo Ripa, a Battipaglia. Sul posto è sopraggiunto il magistrato di turno, Valleverdina Cassaniello, che con il supporto della polizia municipale al comando del tenente colonnello Gerardo Iuliano ha condotto le indagini. Secondo quanto trapelato, l’uomo sarebbe morto per cause naturali.