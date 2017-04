Domenica 16 Aprile 2017, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 14:46

Non è la tomba vuota che fonda la fede, che fa vedere Gesù e ce lo fa incontrare. È la parola dell' Angelo di Dio che dice: “Non è qui. È risorto” (Mt 28.5)». Così il Cardinale Crescenzio Sepe nell' omelia della Messa di Pasqua, celebrata nella Cattedrale di Napoli.«L' annuncio dell'Angelo, “è risorto” - ha aggiunto l' Arcivescovo di Napoli - spazza via tutto il male e apre le porte alla vita nuova, alla vita dell'amore che ha vinto il male e la morte». «Dalla risurrezione di Cristo, un lievito nuovo fermenta nel cuore di ogni uomo e, anzi, tutta la creazione vibra di nuova vita. Gesù è morto per amore del Padre; per amore mio; per amore nostro! E questo lo proclamiamo nonostante la costatazione che, ancora nei nostri giorni, vediamo spirare venti di guerra, di morti, di crudeltà, di incredulità di quanti si definiscono portatori di odio e di vendetta. Ma questo male non vincerà, perché solo l'Amore trionferà. Affidiamo a Maria, Madre del Risorto - ha concluso il Cardinale Sepe - la nostra indefettibile fede nel suo Figlio, e il nostro impegno a testimoniare l'Amore di Cristo a tutti”.