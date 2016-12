Affiancati dai due consulenti di parte, i genetisti Sebastiano Di Biase e Giuseppe Cardillo, hanno illustrato i motivi delle perplessità in ordine a quella che finora è stata considerata la prova regina, la prova del Dna. Gli esperti hanno parlato di “contaminazione” degli indumenti ritrovati a pochi metri dal luogo del delitto e appartenuti all’assassino che dopo l’efferato delitto si è cambiato d’abito per proseguire indisturbato la sua fuga. La contaminazione sarebbe dovuta alla presenza del sangue della vittima.



Di più. C’è il profilo di un terzo soggetto, uomo e non parente di Luca e Vittorio. Questo profilo genetico, per ora ancora misterioso, è stato rilevato su uno dei due coltelli trovati tra le cose abbandonate dal killer in vico Santa Maria la Neve. Più precisamente è stato isolato dal coltello che non era sporco di sangue e non è stato usato per il delitto, ed era accanto all’arma imbrattata del sangue del povero Vittorio. A chi appartiene? È il primo dei nuovi quesiti che si affacciano sul terreno dell’inchiesta. Un altro riguarda i dubbi sul dna trovato su un paio di slip che erano nella busta fra gli indumenti ritrovati in vico Santa Maria la Neve, a pochi metri dal luogo in cui Vittorio è stato assassinato. Si tratta di un profilo genetico “misto”, rilevato solo sull’etichetta degli slip, e che appare datato, motivo per il quale saranno necessari ulteriori approfondimenti scientifici. La difesa punterà su questo e altri aspetti.

Venerdì 30 Dicembre 2016, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dna di un terzo uomo, non imparentato né con la vittima né con l’indagato, su uno dei coltelli trovati dopo il delitto, è uno dei nuovi elementi che infittiscono il giallo del delitto di Chiaia, assieme ai dubbi sulle tracce genetiche rilevate sullo slip che era tra le cose ritrovate a pochi metri dalla scena del crimine. Ed è da qui che la difesa di Luca Materazzo, unico indagato al momento per l’omicidio del fratello Vittorio ucciso sotto casa in via Maria Cristina di Savoia la sera del 28 novembre scorso, parte per contestare la teoria accusatoria e aprire a ricostruzioni e piste alternative. Gli avvocati Gaetano e Marialuigia Inserra, difensori di Luca Materazzo, hanno incontrato questa mattina la stampa per chiarire alcuni aspetti dell’inchiesta, all’indomani della ricognizione degli atti fin qui depositati dagli inquirenti e dei risultati degli esami scientifici.Al vaglio ci sono il sospetto di una intrusione in casa di Luca (casa nel palazzo di via Maria Cristina di Savoia di cui tutti in famiglia pare avessero le chiavi) per rovistare tra i suoi panni sporchi, il fatto che solo a Luca fu prelevato un campione di saliva a due ore dal delitto e non ad altri familiari, i dubbi emersi alla luce di alcune testimonianze, il timore di un depistaggio o che qualcuno possa aver “incastrato” Luca. Per sgomberare il campo da questi sospetti serviranno ancora indagini e ancora tempo. Intanto Luca è latitante. Ha lasciato la sua casa a Chiaia dall’8 dicembre scorso allontanandosi da uomo libero e ha deciso di rimanere nell’ombra e in fuga da quando, il sedici dicembre, la Procura ha chiesto e ottenuto la firma di un’ordinanza di custodia cautelare a suo carico, con l’accusa di omicidio.