«Da una prima analisi sul campo non sembrano rilevarsi particolari inadempienze professionali nella gestione dei casi clinici trattati nella serata del 7 gennaio, in quanto i sanitari si sono adoperati per gestire il percorso diagnostico-terapeutico con apparente appropriatezza ed efficacia».





Lo scrivono i componenti della struttura commissariale di governo della sanità campana, che ieri - su mandato del ministero della Salute - si sono recati in visita nell'ospedale di Nola. I commissari rilevano però «criticità legate in parte allo stato di manutenzione ordinaria della struttura e alla indisponibilità di una intera ala di degenza, che avrebbe potuto fornire un supporto aggiuntivo di 25 posti letto».





E c'è stata una «carente gestione integrata dei posti letto della Asl Napoli 3 sud», in particolare con il vicino ospedale di Pollena, «dotato di significativa offerta di posti letto di area medica, che sarebbe stata sicuramente utile per prevenire e gestire l'overcrowding del pronto soccorso».

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA