Martedì 3 Gennaio 2017, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In dirittura d’arrivo i lavori di ristrutturazione di Palazzo d’Avalos, al civico 48 di via dei Mille, il cui ultimo vero restauro risale al 1751 grazie all’opera dell’architetto napoletano Mario Gioffredo. L’impresa, alla quale lo scorso marzo sono stati affidati i lavori, ha quasi ultimato il ripristino degli appartamenti che affacciano su vico Vasto a Chiaia, quelli meno prestigiosi per intenderci, che dovrebbero essere pronti nel giro di qualche mese. Poi, sempre sotto il controllo della sovrintendenza, si dovrebbe passare al recupero integrale dello storico edificio che ormai da anni versa in condizioni molto precarie: tre piani, tra stucchi e affreschi, per un totale di circa 16mila quadrati, tra appartamenti e negozi, nel cuore di Chiaia circondati da giardini e frutteti, un vero e proprio paradiso a due passi dalle vie dello shopping, in gran parte disabitato. O meglio: dell’intero palazzo è occupato solo un appartamento di alcune migliaia di metri quadrati dagli eredi del principe d’Avalos mentre una parte del giardino ormai da anni ospita un clochard che tra quelle piante ha messo su una vera e propria casetta ricavandoci anche un piccolo angolo cottura.I lavori, dunque, per pagare i quali la società Vasto srl proprietaria dell’antico edificio, ha già dato in permuta un appartamento all’impresa incaricata del restauro. «Lo stesso faremo anche per pagare la ristrutturazione delle altre aree del palazzo: - spiega Corrado Ferlaino i cui figli detengono buona parte della Vasto srl - il Comune ha rilasciato la concessione edilizia per procedere alla risistemazione che intendiamo mettere in atto quanto prima».Palazzo d’Avalos, dunque, tornerà in breve tempo agli antichi splendori, almeno così assicura l’ex patron del Calcio Napoli, pronto a tornare sul mercato restaurato e rinnovato. E già in città c’è molta attenzione (nel mondo dell’imprenditoria, ma non solo) su quei settanta appartamenti dal grande valore storico, artistico e immobiliare. Veri e propri pezzi unici che potrebbero rappresentare un bel business per chi non avrebbe problemi a investire un po’ di danaro in una operazione destinata ad avere certamente un buon successo. Peccato però che l’ingegnere Ferlaino getta subito acqua sul fuoco: «Il palazzo non si vende, al massimo si potrà dare in affitto. I miei figli non sono intenzionati a cedere nulla, il loro obiettivo è solo quello di ristrutturarlo». Questa dunque la posizione dell’ingegnere, o meglio dei figli, che però dovrà fare i conti con quella degli altri azionisti della Vasto srl.