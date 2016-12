Rissa a Torre del Greco per "conquistare" il posto di parcheggiatore abusivo. In tre sono finiti in cella, ammanettati dai carabinieri.



È successo nel parcheggio di un discount su Via Nazionale. I tre sono stati arrestati per rissa aggravata. Il motivo: ognuno reclamava come proprio il “posto” di parcheggiatore abusivo.





Gli arrestati sono: Ugeh Kingsley Onyemakaono, 28enne, Lucky Leo, 20enne e Agbobu Godwill, 26enne, tutti domiciliati a Napoli e incensurati. Dopo le formalità sono in attesa del rito direttissimo.

Venerdì 23 Dicembre 2016, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 12:29

