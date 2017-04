Domenica 16 Aprile 2017, 11:50

Sarà perché il sole non splende, o perché le iniziative da seguire sono tante, i musei di Napoli nel giorno di Pasqua sono stati presi d'assalto.Dal famosissimo Cristo Velato a cappella Sansevero nel centro storico al Mann , folle di napoletani e turisti fanno la fila per ammirare le bellezze della città partenopea.Anche Topolino è tornato al lavoro, sfidando denunce e pioggia pur di intrattenere i passanti dal sui balcone.A pochi passi da lui San Gregorio Armeno brulica di turisti proprio come fosse Natale. E anche la processione della Madonna dell'Arco diventa un evento da ammirare attentamente.Dal Maschio Angoino al lungomare elevati i livelli di sicurezza, tra barriere anti-tir e militari armati.