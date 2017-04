Lunedì 17 Aprile 2017, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 17:21

Il tempo non è stato clemente nemmeno a Pasquetta a Napoli, ma almeno la pioggia non ha minacciato la gita. Non prima, ovviamente, di aver fatto una tappa al museo di Capodimonte Poi la meritata ricompensa al parco , tra palloni, teli e, ovviamente, pastiere e casatielli.Tanti invece hanno deciso di deciso di lasciare Napoli e dedicarsi a una gita culturale tra le bellezze del Miglio d'oro Pienone anche per le varie mostre allestite in città: in questi primi tre giorni la Mostra Totò Genio è stata affollata da migliaia di napoletani e turisti. Oggi la fila per entrare a quella di Palazzo Reale arrivava alle ore 15 a metà della piazza. Folla enorme anche al Maschio Angioino e a San Domenico Maggiore. Entro l'orario di chiusura si punta ad oltre 5.000 presenze. Lo rende noto l'assessorato alla cultura del Comune che ha co-organizzato la Mostra con la famiglia de Curtis e Alessandro Nicosia.Record di presenze anche nelle sale del museo Tesoro di San Gennaro: sono 4.783 i visitatori che hanno affollato le sale, ben mille in più rispetto allo scorso anno allo stesso orario. A tutti i visitatori sono state offerte visite guidate gratuite, organizzate dal Museo del Tesoro di San Gennaro, per raccontare la profonda devozione verso il Patrono ma soprattutto come e perché si sia potuto formare uno dei patrimoni più importanti al mondo appartenenti alla città di Napoli e composto da capolavori straordinari tra cui i leggendari gioielli ormai in esposizione permanente.Ovviamente soddisfatto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha commentato con grande enfasi «la straordinaria prova di maturità offerta dalla Città»