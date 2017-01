Domenica 1 Gennaio 2017, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito a una mano per aver raccolto un petardo inesploso a Napoli. Il ragazzo ha raccolto il botto in via Fossa del Lupo, nel quartiere Secondigliano. Lo scoppio ha interessato tre dita di una mano. Il 17enne è stato trasportato all'ospedale «San Giovanni» e successivamente trasferito al «Pellegrini».In via Matilde Serao a San Giorgio a Cremano (Napoli) una 17enne ha riportato ferite lacero contuse al volto a seguito dello scoppio di un petardo. Medicata all'ospedale Villa Betania di Napoli, la ragazza è stata dichiarata guaribile in dieci giorni.A Portici (Napoli), in via Cortile Giordano, un 33enne ha riportato l'amputazione del secondo e terzo dito della mano sinistra e la frattura della base del primo metacarpo sinistro. L'uomo è al momento ricoverato all' ospedale «Pellegrini» di Napoli con una prognosi di 30 giorni.