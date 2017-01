San Giuseppe Vesuviano. È stato rintracciato e denunciato a piede libero il responsabile del ferimento di una ragazza di sedici anni provocato dal lancio di un pesante botto, una bravata che ha rovinato la vita di una famiglia e rischiato di avere conseguenze ancora più gravi, la sera di San Silvestro. Si tratta di un giovane di 28 anni, M.G., scovato dai carabinieri grazie ai filmati di alcune telecamere dislocate in prossimità del luogo in cui è avvenuta l’esplosione, l’ingresso del bar “Carlino” in via Astalonga, luogo di ritrovo dei giovani della cittadina vesuviana.





La ragazza era stata investita da una cosiddetta «cipolla» lanciata volontariamente all’indirizzo di un gruppo di ragazzi che si tratteneva davanti al bar per l’aperitivo, secondo quando accertato dai militari di San Giuseppe Vesuviano guidati dal maresciallo Giuseppe Sannino e coordinati dal capitano Andrea Rapone della compagnia di Torre Annunziata. In compagnia di altri amici, la ragazza era uscita dal locale per fumare una sigaretta. All’improvviso è stata investita dal grosso botto, che ha innescato anche un principio d’incendio ai suoi abiti oltre a procurare seri danni al locale.

