Domenica 20 Agosto 2017, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 20:04

Arrestato dai carabinieri nelle vicinanze della stazione metro «museo», a Napoli, un 38enne di origini polacche, Daniel Robert Razniak, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo aveva provato a rapinare la ragazza delle consegne di una pizzeria della zona mentre portava a piedi delle pizze.Di fronte alle minacce, la ragazza non si è data per vinta e ha chiesto aiuto al 112. Nel giro di poco è intervenuta una pattuglia di carabinieri della compagnia Stella che ha tratto in arresto il 38enne per tentata rapina aggravata. L'uomo è in attesa del giudizio direttissimo.