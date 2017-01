È polemica su Facebook, innescata da Paolo Santanelli, neurologo, leader di uno dei comitati di residenti più attivo nel quartiere Chiaia a Napoli. Santanelli pubblica due fotografie, scattate alla stessa ora di ieri. Una in via Toledo, che mostra una strada gremita di passanti intenti a fare shopping. La seconda raffigura una via dei Mille deserta. Per Santanelli è colpa della mancata isola pedonale a Chiaia. Il suo post viene commentato. E i quartieri si dividono: c'è chi vuole che Chiaia diventi ztl altri che preferiscono resti così com'è.



Scrive nel suo post Santanelli:

ore 12,30, nella prima foto via Toledo; nella seconda foto via dei Mille. Notate la differenza? A via Toledo c'è vita, turisti e cittadini che affollano strada e negozi. A via dei Mille: traffico di automobili, smog e marciapiedi semideserti. Questi sono gli effetti positivi a lungo termine della pedonalizzazione di una strada commerciale e della mentalità vincente dei commercianti che investono sul loro lavoro attraverso orari continuati ed apertura anche in giorni festivi. Questo è quanto dovrebbe fare una città con aspirazioni turistiche... mentre i commercianti di via dei Mille la domenica preferiscono andare al mare e in montagna





Giovedì 5 Gennaio 2017

