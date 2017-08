Ha parcheggiato il suo camper nei pressi della Chiesa di San Giorgio, nel quartiere Pianura, a Napoli creando intralcio per la circolazione e, nell'attimo in cui gli è stato detto di spostarlo, non ha esitato a scendere dal veicolo, impugnando una pistola e minacciando i presenti. Il provvidenziale intervento degli agenti del Commissariato di Polizia «San Paolo» ha scongiurato il peggio. I poliziotti, infatti, intervenuti prontamente, hanno bloccato l'uomo, un 70enne del quartiere, accertando che l'arma in suo possesso era una scacciacani.



L'uomo è stato condotto negli uffici di Polizia e, dopo aver effettuato una perquisizione nella sua abitazione, dove legalmente deteneva due pistole, è stato denunciato in stato di libertà, oltre che per minacce, anche per omessa custodia delle armi.

Venerdì 18 Agosto 2017, 15:04 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 16:11

