La Polizia ha individuato a Portici una base logistica per la riproduzione, la falsificazione ed alterazione di chiavi ed ha denunciato L.P., pregiudicato, di anni. Secondo gli investigatori L.P. era divenuto il punto di riferimento per le bande «di topi di appartamento». Le indagini, avviate dopo la segnalazione di un furto in appartamento e condotte dagli agenti del Commissariato Portici-Ercolano, hanno portato all'identificazione del pregiudicato. Quando i poliziotti hanno bussato alla sua porta, si sono trovati di fronte ad un vero e proprio laboratorio per la duplicazione e l'alterazione di chiavi e serrature.





Al momento dell'irruzione il 33enne non era solo in casa ma in compagnia di un altro pregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari, con il quale in passato è stato denunciato, in stato di libertà, per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli e tentato furto in abitazione. Gli agenti hanno sequestrato un trapano di precisione a colonna, microutensili di precisione, chiavini esagonali di varie misure, micro cacciaviti, bisturi, pinzette, una lente di ingrandimento con supporto snodabile e regolabile, un trapano avvitatore, un saldatore elettrico, un cannello per fiamma ossidrica, chiavi per aperture di porte semplici e per porte blindate, pinze di vario genere, lime. Trovato, all'interno di una valigetta, un vero e proprio kit per la riproduzione di chiavi secondo le metodiche impartite dalla normativa europea, con tanto di illustrazioni su cd (tutorial) che spiegavano le varie tecniche. Il 33enne è stato trovato in possesso anche di un telefono I-Phone del quale non ha saputo fornire la provenienza motivo per il quale, oltre ad essere denunciato per il reato di possesso ingiustificato degli arnesi e grimaldelli, è stato anche denunciato per il reato di ricettazione. Segnalato anche il pregiudicato sorpreso nella sua abitazione per inosservanza alle prescrizioni.

Lunedì 21 Agosto 2017, 20:41 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 20:42

