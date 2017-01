Govedì 5 Gennaio 2017 alle ore 9.45, presso l’Aula Magna di Biotecnologie dell’Università “Federico II” in Via Tommaso De Amicis n. 95, si svolgerà la tradizionale festa della Befana del Prematuro,ormai alla sua 12° edizione, organizzata dall’Associazione Soccorso Rosa Azzurro Onlus e dal Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’AOU “Federico II”. Festeggeranno con noi gli ex prematuri con le loro famiglie, il personale della TIN "Federico II", i nostri sostenitori , gli amici dello spettacolo e le autorità accademiche ed istituzionali. La manifestazione inizierà alle 9.45 ' per tutti i bambini nell’Aula Magna (piano terra) di Biotecnologie dell’Università Federico II con un divertentissimo show del teatrino di Ole Ilvia.





Il sindaco De Magistris che parteciperà all’evento, le autorità e gli amici dello spettacolo, alle 9.45 visiteranno il reparto di Terapia Intensiva Neonatale e avranno modo di conoscere e salutare il personale ed i genitori che hanno il loro piccoli ricoverati attualmente in TIN.





Alle 10,30 le autorità ed i personaggi dello spettacolo raggiungeranno i bambini nell’ Aula Magna di Biotecnologie e la festa continuerà con gli spettacoli musicali e la consegna delle calze. Ci sarà musica con Luciano Martucci, Lilia ed Ermanno Cerino, parteciperanno Vincenzo Messina, Enzo Attanasio, Maurizio Merolla ed altri amici dello spettacolo, l’animazione con il teatrino di Ole Ilvia, clown, dolci e calze della befana per tutti i nostri ex prematuri.

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 12:31