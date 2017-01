Mercoledì 4 Gennaio 2017, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 18:51

«Sono chiuso in sede Arcigay Napoli, preoccupato e spaventato: all'ingresso in sede, in un vicoletto con pochissima illuminazione, un gruppo di una quindicina di ragazzini, il più grande non oltre i 15 anni, muniti di cacciavite e mazze, hanno iniziato a insultarmi (ovviamente non vi ripeto i noti epiteti) e a insultare la sede dell'Arcigay, molti sono del quartiere».È l'allarme lanciato in un post su Facebook da Antonello Sannino, presidente dell'Arcigay di Napoli. «Sono riuscito ad entrare e a chiudermi in sede, mentre i ragazzi si sono allontanati perché hanno avuto la sensazione che ci fosse la polizia. Per fortuna - scrive ancora - per adesso, nulla di grave, ma come poteva finire con un volontario del gruppo giovani? Come poteva finire se non si fossero allontanati? È l'ennesimo atto di violenza, più volte denunciati, che subiamo nei pressi della sede. Intervengano le autorità prima che succeda di peggio. Noi da qui non ce ne andremo mai!».