C’è la traccia anonima che viene passata al presidente della commissione di gara, che apre la busta, riconosce l’elaborato e lo premia con una valutazione al top. Poi c’è la storia delle presunte alterazioni negli spazi riservati al «giudizio delle commissioni», che hanno consentito di infarcire di «ottimo» ed «eccellenti» gli elaborati che dovevano essere premiati; e infine c’è una borsa di studio assegnata a un ricercatore, su pressioni dell’ex presidente del Cnr Luigi Nicolais, nel pieno di una sorta di parentopoli accademica. Eccolo l’ultimo spaccato offerto dalla Procura di Napoli, in relazione a presunti abusi e falsi per favorire amici e parenti. Inchiesta che punta dritto sulla Federico II e in particolare sulla facoltà di Ingegneria, sul concorso a cattedre per le discipline giuridiche, ma anche sul mondo della ricerca biologica e «biomateriale».Sedici indagati, inchiesta per falso e abuso d’ufficio, al lavoro il pm Ida Frongillo, magistrato in forza al pool coordinato dal procuratore aggiunto Alfonso D’Avino. È il secondo step delle indagini culminate nella richiesta di rinvio a giudizio a carico di provveditori e dirigenti, ma anche docenti, commissari di gara e sindacalisti, in relazione al concorso per presidi e direttori scolastici. Oggi c’è una svolta, che punta a fare chiarezza sull’assegnazione di tirocini, borse di studio, esami di abilitazione professionale. Filoni differenti, indagini in parallelo, nomi eccellenti nel mirino. Procediamo con ordine, a partire proprio dallla posizione dello scienziato Luigi Nicolais. È il capitolo legato all’incarico da 30mila euro assegnata al ricercatore Dario Marchese, nel concorso per l’assegnazione della borsa di studio per l’ammissione al progetto di formazione in tecnologie per l’industria conciaria.Sotto i riflettori finisce la commissione di esame presieduta da Paolo Antonio Netti, direttore del Crib (centro ricerca interdipartimentale sui biomateriali dell’Università Federico II): Netti viene indicato dalla Procura come «istigatore», assieme a Luigi Verolino, docente di Ingegneria e Luigi Nicolais, all’epoca presidente del Cnr: in sintesi, Nicolais avrebbe «in più occasioni esercitato pressioni su Netti per favorire Marchese».