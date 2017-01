Una bambina di quattro mesi, che ieri sera era stata rimandata a casa dopo una visita nel Pronto Soccorso dell'isola di Procida è deceduta nel presidio ospedaliero dove è stata riportata stamattina dai genitori, dopo un aggravamento delle sue condizioni di salute. Finora i genitori non hanno presentato denuncia sull'accaduto. In ospedale, comunque, i carabinieri sono andati per raccogliere informazioni. «La bambina era in pieno benessere ed ora si dovranno stabilire le cause del decesso. Ieri sera non c'erano gli estremi per tenerla ricoverata qui», ha detto all'Ansa uno dei medici del Pronto Soccorso.





I carabinieri della compagnia di Ischia e quelli della stazione di Procida hanno disposto il sequestro della salma della bimba di quattro mesi morta stamattina nel pronto soccorso dell'isola per cause non chiarite. Al momento i genitori non hanno presentato denuncia ma i carabinieri procedono d'ufficio. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.

Sabato 7 Gennaio 2017, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 14:22

