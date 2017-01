Mercoledì 11 Gennaio 2017, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 22:12

Li chiamano già «i magnifici cinque», ma non c’è niente da magnificare e tantomeno da esaltare. Negli ambienti del sistema la fantasia supera spesso la realtà e la confonde anche con un’agiografia che rasenta il ridicolo. Cinque giovani spregiudicati e pronti a tutto: ecco il manipolo che torna a terrorizzare la zona del centro storico che da piazza Mercato arriva fino alla Duchesca, passando ovviamente per Forcella. Sono i «nuovi» Mazzarella, presunti eredi di un clan che ha governato le sorti criminali di Napoli per decenni.È su questo nuovo gruppo di delinquenti pronti a tutto che si sono concentrate sin dal primo momento le indagini degli inquirenti all’indomani del sanguinoso raid in cui sono rimasti feriti una settimana fa tre senegalesi e una bimba di dieci anni. Giovani pronti a tutto. Finanche a riaprire i giochi di guerra con i rivali di sempre - i Giuliano e i Sibillo - per il controllo degli affari illeciti in un’area della città che rende tanto, tantissimo, sia per quel che riguarda le piazze dello spaccio di droga che per il racket.Questo gruppo è nato e cresciuto intorno a Salvatore Barile, il 32enne rampollo della famiglia Mazzarella finito in manette - dopo un periodo di latitanza - grazie a un’operazione dei carabinieri. Nomi e volti sono ben noti agli investigatori: di loro sanno tutto, o quasi, gli uomini della Squadra mobile della Questura come i militari del Nucleo investigativo dell’Arma. Vengono considerati come il gruppo che sta cercando di riaffermare il sigillo del clan Mazzarella su tutti i territori un tempo controllati dagli storici boss di famiglia e oggi trasformati in territori di conquista per le cosche rivali. «Si sentono quasi i depositari di una missione - spiega un investigatore di punta che da anni segue i fatti di camorra in città - e sfruttano il cognome Mazzarella per imporsi nel nuovo panorama criminale».---Dall'archivio - Sparatoria in centro a Napoli: feriti 3 immigrati e una bimba