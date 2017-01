Napoli, raid nelle scuole durante le feste: rubati 19 pc e un monitor

Lunedì 9 Gennaio 2017, 17:18 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 17:18

Diciannove computer e un monitor, rubati dalle scuole per essere immessi sul mercato della ricettazione. Le ferie natalizie si sono rivelate ancora una volta terreno fertile per i ladri, che hanno saccheggiato tre istituti scolastici situati in diversi punti della città. I furti sono stati messi a segno probabilmente nei giorni scorsi ma sono stati scoperti soltanto stamattina, alla riapertura dopo la pausa natalizia.Nella scuola «Carlo Poerio» del corso Vittorio Emanuele i ladri hanno forzato una finestra scorrevole del corridoio e hanno rubato 15 computer portatili di varie marche. In via delle Repubbliche Marinare, a Barra, ignoti invece hanno fatto irruzione nel 48esimo Circolo Didattico e, dopo aver rovistato in varie aule, sono andati via con 4 computer portatili. In entrambe le strutture non esiste un sistema di videosorveglianza. Ultimo furto, quello all’Istituto Nautico «Duca degli Abruzzi»: nella scuola di via San Giovanni de Matha, quartiere Poggioreale, i ladri hanno rubato un monitor dalla sala professori. Sugli episodi procede la Polizia di Stato, che ha effettuato stamattina i sopralluoghi anche col supporto della Scientifica.