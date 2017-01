Esce dalla Procura dieci minuti dopo le 14, dopo oltre due ore di faccia a faccia con il pubblico ministero che indaga sul discorso di Vincenzo De Luca all'hotel Ramada del 15 novembre per la campagna referendaria. Franco Alfieri, sindaco di Agropoli, è stato sentito dal pm Stefania Buda che coordina l'inchiesta a carico del governatore per un'ipotesi di reato di istigazione al voto di scambio. Alfieri è in politica da oltre trent'anni, è uomo dei grandi consensi considerato che è stato riconfermato con il 90% dei voti e, secondo quel passaggio del discorso di De Luca finito ora sotto i riflettori, sarebbe anche «esempio del fare clientela come Cristo comanda». «Ognuno ha il suo modo di fare politica, il suo metodo, il suo modo di parlare» dice il sindaco minimizzando il riferimento a lui fatto dal governatore durante il comizio al Ramada.Alfieri non si sente penalizzato da quelle parole pur ammettendo che «è stata una battuta pesante pronunciata in una riunione seria ma è stata fatta da un amico e De Luca è fatto così» e che «sarebbe stato meglio che non dirla, sarei un ipocrita a pensare il contrario». Da avvocato oltre che da sindaco afferma che «se c'è un esposto c'è l'obbligatorietà dell'azione penale per cui è normale che si svolgano indagini, purtroppo nel nostro paese l'avviso di garanzia da molti viene interpretato già come una condanna». Non si è sentito offeso nella sua reputazione: «I cittadini di Milano, Roma, o Napoli mi conoscono per questa battuta ma nel mio territorio non ho problemi di reputazione, valgono il mio impegno, il mio spirito di servizio e il rispetto dei programmi. Sono in politica da trentadue anni - spiega - e non ho mai affrontato un dibattimento, mai stato condannato. Se lo fossi stato avrei avuto la sensibilità di farmi da parte».Alfieri non entra nel dettaglio delle risposte date al pubblico ministero durante la lunga audizione come persona informata sui fatti. Si limita a chiarire di aver risposto alle domande e aver spiegato, per quel che ricordava, come fu organizzato l'incontro al Ramada, quali furono gli amministratori invitati e quali quelli presenti. «Quella riunione fu organizzata per invitare gli amministratori a interessarsi al referendum, come accade normalmente» spiega il primo cittadino di Agropoli, respingendo ogni ipotesi di accusa contro il presidente della Regione. «Il risultato del referendum appariva prevedibile» afferma Alfieri. Anche l'alta percentuale di elettori che hanno votato no da Agropoli non sarebbe stata, secondo il sindaco, una conseguenza della battuta sul clientelismo fatta da De Luca: «Il no ha incanalato tutto il malcontento e il dissenso verso le cose che non vanno nel paese. Ad Agropoli ha inciso il malcontento per l'ospedale chiuso e per altri fatti che prescindono dalla politica nazionale». Insomma Alfieri esclude che l'invito ai sindaci di attivarsi per portare gli elettori alle urne celasse una esortazione a promettere benefit in cambio di voti: «Non c'è nulla di penalmente rilevante ma ora siamo bersaglio e veniamo distratti dalle cose che dobbiamo fare» puntualizza.Continua a leggere sul Mattino Digital