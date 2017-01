Prima la notte di San Silvestro con le luci e i mille colori che hanno illuminato il cielo della città, poi una domenica di sole caldo per godersi il panorama e la passeggiata nel centro storico. Per i turisti il week end di fine anno a Napoli è stato indimenticabile. Lo sanno bene gli operatori turistici che hanno fatto affari d’oro. Lo sa perfettamente anche Antonio Izzo, presidente di Federalberghi Napoli che commenta soddisfatto: «Il bilancio del 2016 si chiude con una crescita importante, la terza consecutiva per gli alberghi della città, non possiamo che essere soddisfatti per questi risultati».



In effetti i numeri parlano chiaro: l’occupazione media di camere nel 2016 è stata del 76% con quattro punti in più rispetto all’anno precedente e addirittura dieci punti in più rispetto al 2014. Però, a dispetto dei dati estremamente positivi, il presidente di Federalberghi non riesce ad essere sereno pensando al futuro: «A questo punto è necessario fermarsi ad analizzare il fenomeno per comprendere quali possono essere i meccanismi per rendere stabile questa crescita - spiega Antonio Izzo - Bisognerebbe partire dal migliorare alcuni elementi imprescindibili per una città che voglia attrarre grandi numeri turistici: pulizia, servizi, eventi, e sicurezza. Aspetti sui quali persistono numerose carenze».



Insomma, l’analisi, di primo acchito, è severa. Anche se i numeri del turismo raccontano di un «tutto esaurito» che, oltre al consueto periodo di Capodanno e dell’Immacolata, nel 2016 si è allargato anche ai giorni del ponte di Ognissanti, del 25 aprile ed ha compreso pure il Ferragosto. Insomma, Napoli è tornata ad essere attraente per i turisti: «ma vanno affrontate le problematiche del sovraffollamento al Centro Storico, ai baretti di via Chiaia e sul Lungomare, per i quali c’è bisogno di interventi strutturali. Questa città deve abituarsi a gestire flussi turistici consistenti e deve attrezzarsi in maniera adeguata prevedendo, ad esempio, corsie riservate sul Lungomare che permettano rapidi soccorsi in caso di necessità - dice con fervore Izzo - È inaccettabile, poi, vedere pezzi di intonaco che precipitano sulla testa dei passanti a San Gregorio Armeno, così come risulta difficile accettare i disservizi dei trasporti pubblici».



E qui viene l’appello più forte di Izzo: «È arrivato il momento di veicolare un’immagine diversa, più efficiente della città. I turisti che vanno via devono diventare i primi sponsor di Napoli: è determinante in un’epoca nella quale i giudizi online e il passaparola hanno raggiunto una rilevanza primaria nella promozione turistica». Nel frattempo la città del Capodanno si è «coccolata» i turisti con un week end di festa indimenticabile. Tanti gli stranieri, soprattutto francesi e spagnoli, ma anche molti inglesi che, assieme ai tanti visitatori italiani si sono goduti lo spettacolo della città illuminata dai giochi pirotecnici prima di andare a mescolarsi con la folla festante del lungomare. E poi ieri, domenica di sole e di festa, è scattato l’assalto ai musei (gratuiti come tutte le prime domeniche del mese) con particolare affluenza all’Archeologico ma anche ai siti museali di San Martino, oltre alle visite ai siti di Pompei ed Ercolano di cui leggete in questa stessa pagina. C’è stato, ovviamente, il tutto esaurito nelle pizzerie e nei ristoranti del centro storico e del lungomare e hanno fatto molti affari anche i venditori di souvenir e artigianato locale.

Lunedì 2 Gennaio 2017, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 10:27

