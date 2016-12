Piano di dimensionamento scolastico: ok da Giunta regionale campana

La Giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore Lucia Fortini, ha approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa della Regione Campania per l'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento prevede la riorganizzazione della rete scolastica secondo le proposte contenute nei piani provinciali e deliberate dalle amministrazioni comunali o provinciali, secondo la rispettiva competenza, coerenti con gli indirizzi regionali. Il piano contiene inoltre l'attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli istituti secondari di II grado, secondo le disponibilità in organico, al fine di distribuire uniformemente l'offerta formativa regionale coordinando le risorse esistenti con i fabbisogni professionali dei territori. «



Anche quest'anno la logica del dimensionamento non risponde esclusivamente a logiche numeriche e criteri economicistici. Abbiamo infatti sostenuto due principi fondamentali: salvaguardare l'occupazione e difendere la storia delle scuole, nel rispetto delle esigenze delle comunità locali», spiega l'assessore all'istruzione Lucia Fortini. «Per la prima volta siamo riusciti ad approvare il Piano entro il 31 dicembre, a dimostrazione della volontà dell'amministrazione guidata da Vincenzo de Luca di mantenere gli impegni, rispettando i tempi. Un ringraziamento particolare alle Organizzazioni Sindacali, all'Ufficio Scolastico Regionale e agli amministratori locali che ci hanno sostenuto in questo articolato processo».







Il Piano pone al centro la Scuola quale presidio di cultura e legalità. La scuola campana è una scuola viva, dove gli elementi di razionalizzazione e di innovazione didattica mirano ad innalzare la qualità e a valorizzare le comunità.

Giovedì 29 Dicembre 2016, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 15:15

