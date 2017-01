Non era un uomo comune, Lucio Materazzo. Tutt'altro. Negli anni Novanta, quando ancora tra gli imprenditori l'omertà era una regola, osò sfidare la camorra e denunciò il clan che aveva tentato di estorcergli una tangente. Poi testimoniò al processo scaturito dal suo esposto: senza indietreggiare mai, senza farsi intimidire. Un episodio che Vittorio, il figlio ammazzato il 28 novembre, rievocava spesso. Di quel gesto del padre era molto orgoglioso, e gli piaceva ricordarlo. Eppure, nonostante l'orgoglio per un uomo conosciuto e rispettato in città, non deve essere stata semplice la vita nel palazzo di viale Maria Cristina di Savoia dove vive da decenni l'intera famiglia, dove ha sede la ditta e dove alla fine Vittorio è stato ammazzato.Chi ha conosciuto «l'ingegnere», lo racconta come una persona «a modo», un uomo «squisito», molto amato dagli operai della sua impresa con i quali a volte si sedeva al tavolo del cantiere per consumare un panino al volo. Uno abituato ad essere accompagnato all'auto ogni mattina dal custode del palazzo che gli apriva la porta prima di affidarlo all'autista che lo portava al lavoro. Un uomo tranquillo, legato alle tradizioni e ai figli. Di Lucio Materazzo, però, molti ricordano anche le reazioni eccessive e gli scatti di emotività. Caratteristiche che, concordano tutti, aveva ereditato anche il figlio Vittorio, capace di piantare liti che andavano avanti per ore anche rispetto alle piccole cose, un conto da saldare, un parcheggio conteso, un incidente d'auto. Ha detto agli inquirenti la sorella Maria Vittoria: «Mio fratello Vittorio aveva un carattere molto duro e si poneva nei confronti di noi tutti spesso con atteggiamenti di esagerata e ingiustificata severità».Continua a leggere sul Mattino Digital