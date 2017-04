Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha deciso di intervenire sul caso Consip chiedendo «alla procura generale di Napoli, attraverso gli uffici del mio dicastero, elementi sulle anomalie di funzionamento della polizia giudiziaria». Lo afferma il ministro in un colloquio col Corriere della Sera. Si tratta di un passo formale importante, «l'unico che posso fare - afferma - Perché un ministro della Giustizia può avviare un'ispezione solo in presenza di responsabilità dei magistrati, che a oggi non si registrano. Mentre sulla polizia giudiziaria non ho poteri di vigilanza e di intervento». In questa fase, aggiunge, «credo che nemmeno il Csm» abbia molti spazi di azione.





«In ogni caso l'episodio è grave e inquietante: cambiare le carte è un'alterazione della verità commessa da chi dovrebbe invece contribuire a ricercarla», sottolinea. Assicura inoltre di non avere «nessun imbarazzo» per il fatto che l'inchiesta riguarda il padre di Matteo Renzi, suo sfidante alle primarie: «Non è la prima volta che compagni del mio partito si trovano alle prese con un'indagine», sostiene. E malgrado si tratti di «compagni» eccellenti, «non cambia il mio atteggiamento, basato sul principio di autonomia della magistratura e sul criterio di garanzia per i cittadini. Certo, mi spiace per questa vicenda. E spero possa risolversi bene per Renzi».

