Domenica 1 Gennaio 2017, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incendio si è sviluppato nella notte, poco prima dell'una, in un appartamento del rione Sanità, a Napoli, provocato dall'esplosione di alcuni petardi. Le fiamme sono divampate in una palazzina a due piani al civico 25 di via Discesa alla Sanità. L' appartamento, vuoto, era utilizzato come deposito. La fiamme hanno provocato spessa cortina di fumo nero. I Vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore per spegnere l'incendio ed effettuare le verifiche alla statica dell'edificio. Al termine dei controlli sei famiglie sono state sgomberate.