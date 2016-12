Ieri sera, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno arrestato il 37enne di Giugliano in Campania, Filippo C. perchè ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.



I poliziotti lo hanno sorpreso all’interno di uno stabile di del Lotto TB di via Ghisleri. Bloccato e perquisito, il 37enne, già noto per i suoi precedenti di polizia e per essere stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale lo scorso agosto, è stato sorpreso in possesso di circa 18 grammi di eroina e pertanto arrestato.



In giornata sarà giudicato con rito direttissimo.

Lunedì 26 Dicembre 2016, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA