Venerdì 6 Gennaio 2017, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 12:36

Strattonata, scaraventata al suolo e derubata della borsa. Guarirà n una trentina di giorni la donna di 44 anni che, intorno alle 18.30 di ieri, è stata scippata da due giovani in via Terracina, tra Bagnoli e Fuorigrotta. La donna si trovava in strada quando i due, in sella a uno scooter, si sono accostati e hanno afferrato la borsa trascinandola a terra.La vittima è andata poco dopo all’ospedale San Paolo, dove i medici hanno riscontrato una lussazione a una spalla con prognosi di trenta giorni. Procedono gli agenti del commissariato Bagnoli della Polizia di Stato. Sulla zona non esistono telecamere di videosorveglianza.