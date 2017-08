Napoli, scippi ai turisti: francese rapinata nella notte a piazza Dante

Lunedì 21 Agosto 2017, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora turisti nel mirino della microcriminalità. A farne le spese, nella notte scorsa, una giovane francese che intorno all’1.00 si trovava nei pressi di piazza Dante ed è stata adocchiata da un rapinatore solitario in scooter. Il giovane, dopo aver fermato il mezzo a qualche metro di distanza, è sceso e l’ha aggredita, riuscendo a strapparle dal polso un orologio Fossil.Durante le fasi dell’aggressione la vittima è caduta a terra, riportando lievi contusioni al polso e a un ginocchio. Dalla corporatura il criminale potrebbe avere circa 20 anni ma non è stato possibile fornire indicazioni sui tratti somatici: il volto era parzialmente coperto da un casco. Subito dopo la rapina il ragazzo è salito in sella allo scooter ed è scappato lungo i vicoli. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che ha raccolto la denuncia poco dopo l’episodio. La donna ha rifiutato di farsi accompagnare in ospedale.