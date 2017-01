Mercoledì 11 Gennaio 2017, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bomba carta, rudimentale e molto potente, è stata fatta esplodere la notte scorsa in via Pietro Colletta, nel cuore di Forcella, a Napoli, al centro della carreggiata stradale. L’esplosione ha causato la rottura dei vetri delle abitazioni circostanti e ha danneggiato alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Dalle indagini, avviate dagli agenti del commissariato Vicaria della Polizia di Stato, non risulta che in zona abitino pregiudicati di spessore dal punto di vista criminale, ma la pista dell’intimidazione tra malavitosi non viene del tutto abbandonata; possibile, anche, che il petardo fosse uno di quelli venduti per Capodanno e non ancora utilizzati.