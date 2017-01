Scelte aziendali e il pericolo del pignoramento per 120 milioni hanno provocato l’ennesima grana alla Napoli servizi guidata dal manager Mimmo Allocca. I lavoratori sono senza stipendio, nella migliore delle ipotesi lo incasseranno tra 48 ore, dopo 13 giorni di attesa. A non essere stato erogato è il salario di dicembre, per la precisione il giorno 29 è stato dato ai lavoratori un acconto di soli 300 euro. Insomma, trascorrere il mese delle feste di Natale con una somma irrisoria nel portafoglio - dopo avere lavorato - non sarà stato entusiasmante. Così, ieri, quelli della partecipata del Comune hanno presidiato Palazzo San Giacomo per molto ore fino ad ottenere l’incontro con l’assessore al Bilancio Salvatore Palma il quale ha rassicurato che nel giro di un paio di giorni la situazione si risolverà.Ma cosa è accaduto? Perché l’azienda fiore all’occhiello di Palazzo San Giacomo segna il passo? «L’amministratore unico Allocca ha fatto una scelta singolare - racconta il sindacalista interno Ciro Scuotto - ha preferito non avere il cosiddetto “scoperto” con le banche e la conseguenza è che a noi non viene pagato lo stipendio. Succede solo alla Napoli servizi, perché il resto delle partecipate ha goduto dello stipendio in maniera regolare e bisogna interrogarsi su questo punto. La questione del pignoramento dei fondi vale per tutti, però solo alla nostra azienda sortisce effetti negativi. La sensazione è che si siano fatte scelte aziendali sbagliate».Per l’esponente della Cgil la questione è molto complicata perché «si sta giocando una partita politica sulla pelle dei lavoratori, abbiamo chiesto un incontro con il sindaco Luigi de Magistris per parlarne e capire se la società sia vittima di guerre interne, i lavoratori vogliono garanzie». La questione sollevata dai sindacati in qualche modo è raccolta da Palma, il quale si è dovuto industriare per fare uscire altri soldi da dirottare alla Napoli servizi: «Perché Allocca ha rinunciato allo scoperto? È una scelta aziendale - dice l’assessore - probabilmente per non indebitarsi con le banche. Il Comune ha erogato alla società quanto doveva. A me interessa sbloccare altri soldi, per pagare lo stipendio agli operai a queste persone con le quali sono molto solidali che hanno lavorato e non vengono pagate».Palma sostanzialmente anticiperà «soldi per lavori per il primo trimestre del 2017, servono meno di 2 milioni e ho preso un impegno con le maestranze». Cosa significa? Il Comune salderà delle fatture per lavori ancora da svolgere alla società che li utilizzerà per pagare lo stipendio di dicembre, per quello del mese in corso è tutto in quiz. Rabbia e tensione non mancano tra le maestranze perché - ragionano lavoratori e sindacalisti - il beau geste di non indebitarsi con le banche assume un valore se poi si possono pagare gli stipendi, altrimenti a cosa serve? Qualcuno sussurra che chiudere i bilanci in attivo anche di un solo euro fa scattare bonus e premi per gli amministratori.Dunque, avere il famoso “scoperto” con le banche - un paracadute in casi di emergenza mica da ridere molto utilizzato soprattutto dalle aziende pubbliche - macchierebbe la pagella e di conseguenza nessun premio potrebbe essere incassato dai quadri dirigenti. Vero? Falso? Certo è singolare che un’azienda con oltre 2000 dipendenti, che funge da stazione appaltante per il Comune, e che dicono venga amministrata con saggezza, non abbia in cassa un paio di milioni per pagare gli stipendi. Basta pensare al mutuo per i lavori al San Paolo di 25 milioni, o ai soldi che arrivano per la manutenzione delle case, per capire che flusso finanziario importante e ininterrotto viene versato in quell’azienda.