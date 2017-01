Danneggia il negozio di famiglia per ottenere i soldi per la droga. Arrestato un 47enne dai carabinieri del Nucleo Radiomobile E' accaduto a Posillipo.



I militari sono intervenuti mentre l'uomo, nel negozio dei genitori, stava danneggiando i mobili e minacciava la madre e la sorella di fare loro del male se non gli avessero consegnato i soldi per comprarsi la droga.





Il 47enne, di Posillipo, incensurato, è stato bloccato e tratto in arresto per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Dopo le formalità è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

Martedì 3 Gennaio 2017, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 11:45

