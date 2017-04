Sabato 15 Aprile 2017, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 18:00

Tre colpi di pistola sono stati esplosi, intorno alle 4.00 della notte tra giovedì e venerdì, contro l’ingresso di un’associazione culturale di via Stella, nella Sanità. Una delle pallottole si è conficcata nel muro del locale, le altre due hanno centrato la saracinesca.Sull’episodio indaga la Polizia di Stato; secondo una prima ricostruzione a far fuoco sarebbero state quattro persone in sella a due motociclette. Sebbene il proprietario dell’associazione abbia dichiarato di non aver mai ricevuto minacce, l’ipotesi dell’intimidazione, alla fase attuale delle indagini, non può essere ancora del tutto abbandonata; è probabile che gli spari si inquadrino nelle crescenti frizioni tra i gruppi criminali della zona, in particolar modo tra quelli attivi nella zona dei Miracoli e quelli dell’area dei Cristallini.