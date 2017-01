Venerdì 6 Gennaio 2017, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 14:04

A Napoli si continua a sparare. Non solo per il racket, o per le guerre tra clan, ma anche “per sfizio”. Come dimostrazione di potere, senza un motivo preciso come quelli che si celano dietro le scorribande armante tristemente note come “stese”. Si spara anche solo per dimostrare di essere in grado di farlo. Succede al Rione Traiano, dove i contrasti tra i vari gruppi criminali per la droga non si sono mai placati. Ieri sera, intorno alle 21.30, due ragazzi sono stati visti passeggiare lungo il viale Traiano.Erano a piedi. Uno dei due ha estratto una pistola e ha fatto fuoco mirando verso l’alto. Poi, come se nulla fosse, i due si sono allontanati. Sul posto gli agenti del commissariato San Paolo della Polizia di Stato, allertati da alcuni residenti che avevano assistito alla scena, hanno trovato 5 bossoli calibro 9x21.Nell’area dove sono stati esplosi i colpi non abiterebbe nessun pregiudicato di spessore quindi, almeno in questa fase delle indagini, non troverebbe riscontro l’ipotesi intimidazione. Nessun aiuto arriverà dalle telecamere pubbliche: il Rione Traiano è un altro dei buchi neri della videosorveglianza napoletana.