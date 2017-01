Martedì 10 Gennaio 2017, 14:40 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 14:40

Sgomento e cordoglio sono i sentimenti dell’intera comunità accademica dell’Università Suor Orsola Benincasa «profondamente colpita stamane dalla tragica scomparsa» di F. R., studente del corso di laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva.Iscritto al Suor Orsola dall’anno accademico 2015-16, nel quale aveva brillantemente sostenuto (anche con una lode) ben sei dei sette esami previsti dal primo anno di corso.«Appresa la notizia - recita la nota diffusa dall'istituto universitario - il Senato Accademico dell’Università Suor Orsola Benincasa ha immediatamente disposto la sospensione di ogni attività didattica in segno di lutto. La famiglia dello studente è stata accolta dal Rettore Lucio d’Alessandro e dalla professoressa Antonella Gritti, docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia cognitiva».