Napoli, svaligiato negozio di membro dell'antiracket, rubati pc e chiavette per conti correnti

Lunedì 9 Gennaio 2017, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 17:50

Due computer, assegni bancari e alcune chiavette elettroniche di accesso ai conti correnti. È il bottino dei ladri che hanno svaligiato un negozio di ceramiche di via Guido Menzinger, a pochi passi da piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella. I criminali sono riusciti a entrare forzando le serrature della porta di ingresso del negozio; inutile in questo caso il sistema di videosorveglianza: durante il furto è stato manomesso e le immagini rese inutilizzabili.Sul posto gli esperti della Scientifica della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi in vista delle indagini avviate dal commissariato locale. Il titolare dell’attività è membro dell’associazione antiracket ma secondo gli investigatori l’ipotesi ritorsione sarebbe da escludere e l’episodio rientrerebbe nei furti effettuati durante il periodo natalizio sfruttando la pausa di negozi e attività.