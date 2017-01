Mercoledì 4 Gennaio 2017, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio, 21:25

Ore 20,33 del 31 dicembre 2016, corso Duca D’Aosta, Pianura. Mentre nelle case si apparecchiano le tavole per il cenone di San Silvestro due uomini si aggirano per la strada. Cappellino da neve calato sugli occhi, sciarpa chiara e borsa degli attrezzi da scasso in mano, uno dei due guarda attento verso la telecamera posizionata davanti al negozio di detersivi. Contemporaneamente l’altro malvivente che porta un giubbino grigio si avvicina alla seconda videocamera e arrampicandosi su un palo riesce a raggiungerla. I due non si accorgono della terza apparecchiatura sistemata più in alto e così la scena viene interamente ripresa dal sistema di allarme: una vicenda filmata ma mai denunciato.Ma quello ripreso in video non è stato l’unico furto di telecamere avvenuto in questi giorni a Pianura. Un altro raid si era verificato nella stessa strada qualche giorno prima e altri due sono stati segnalati in via Campanile. Segnalati, notati dagli altri commercianti, ma non denunciati alla polizia o ai carabinieri. Assalti da piccoli delinquenti o azioni mirate a evitare che vengano ripresi i delinquenti che vanno a chiedere il pizzo? Difficile dirlo, ma è certo, invece, che a Pianura si vive in un clima di grande tensione.Nel periodo natalizio, insieme a Pasqua e ferragosto una delle tre scadenze fisse che segnano il calendario del racket, per le strade del quartiere si sono aggirati due gruppi di estorsori: il primo chiedeva trecento euro e un altro mille euro. Le due bande si sono fronteggiate strada per strada. Ad un commerciante, si racconta, gli uomini da trecento euro hanno intimato: «Dacci i soldi e non ti preoccupare, ce la vediamo noi con quegli altri». Il poveretto ha preferito chiudere e al momento la saracinesca resta ancora calata. Un episodio, uno dei tanti. Ma le denunce non sono arrivate anche perché i delinquenti allo sbaraglio hanno avuto nel mirino soprattutto gli esercizi commerciali abusivi o quelli gestiti da parenti di pregiudicati, o adiacenti alle piazza di spaccio. Una strategia che mira a fare rumore rischiando il meno possibile.Continua a leggere su Il Mattino Digital