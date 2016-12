Napoli, tenta di incassare 2mila euro in banca: anziana truffatrice fermata dalla polizia

Giovedì 22 Dicembre 2016, 21:20 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 21:20

E’ entrata nella filiale di un istituto bancario di via dell’Epomeo e ha cercato di mettere in atto una truffa che le era riuscita il giorno precedente. Un’anziana signora è stata fermata stamattina, in banca, dagli agenti della sezione “Volanti” del commissariato di Polizia “San Paolo”.R.D.B., 74enne abitante a Castel Volturno, vista l’età, pensava di essere la persona giusta per non destare sospetti. La donna, infatti, nella giornata di ieri, si è presentata in banca per far emettere un assegno circolare dell’importo di €.650, da versare su un conto corrente presso un’altra filiale di Corso Umberto.Ultimata l’operazione, la donna andava via e, dopo pochi minuti, la banca veniva a conoscenza, attraverso la filiale del Corso Umberto, che il reale intestatario del conto disconosceva tale operazione, così come quella di un bonifico di circolarità, fatto in una terza filiale del medesimo istituto di credito.Ma la 74enne, fiduciosa d’esser riuscita a portare a termine la truffa, stamane si è ripresentata in banca, in Via dell’Epomeo, chiedendo l’emissione di due assegni circolari di €.2000 ma è stata subito riconosciuta.L’allarme dato alla polizia, dai funzionari dell’istituto di credito, ha consentito di bloccare la donna trovata in possesso di documenti falsi.La truffatrice, scoperta dai poliziotti, ha ammesso che era sua intenzione incassare la somma di 2.000 euro, fingendosi una correntista di Pozzuoli.La donna è stata denunciata, a piede libero, per il reato di truffa aggravata e continuata, sostituzione di persona, oltre che per possesso di documenti contraffatti.