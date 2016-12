Napoli. Tombino semi-sprofondato, motociclista ferito a via Caravaggio

Un motociclista è rimasto ferito in via Caravaggio, a Napoli, dopo essere caduto su un tombino semi-sprofondato e reso scivoloso dalla pioggia. È accaduto martedì' notte. L' uomo, D.M., 60 anni, ha perso conoscenza nell' impatto con il selciato, ed è stato trasportato da un' ambulanza del 118 all' ospedale «San Paolo», con una sospetta commozione cerebrale e contusioni multiple. La prognosi è stata di 30 giorni. «Procedevo a bassa velocità- ha detto D.M. e non c' erano auto in strada, diversamente avrei potuto rimetterci la vita. Via Caravaggio, tra i civici 33 e 36, presenta buche pericolosissime e tombini che affondano di diversi centimetri. Con le due ruote, se si aggiunge il fondo stradale scivoloso, il rischio di cadute è altissimo». Il motociclista ha annunciato un' azione legale nei confronti del Comune di Napoli.

Giovedì 22 Dicembre 2016, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 17:12

