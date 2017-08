Un pregiudicato di 27 anni, A. B., originario di Torre del Greco, è rimasto ferito da due colpi di arma da fuoco in circostanze da chiarire la scorsa notte in via Antonio Sogliano, in zona San Carlo. Soccorso dal 118, è stato portato all'ospedale Loreto Mare dove gli sono state riscontrate due ferite, una alla gamba sinistra, l'altra al piede destro. Ne avrà per 30 giorni. L'allarme - poco dopo l'una e mezza - è stato dato da un poliziotto che stava in zona e che ha udito i colpi di pistola. Sul posto i poliziotti hanno rinvenuto quattro bossoli. Ma solo due sono quelli che sono andati a bersaglio. Il giovane ha precedenti per furto e rapina. Sull'episodio indaga la polizia.

Venerdì 18 Agosto 2017, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 10:47

