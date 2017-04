Napoli, tre algerini rapinano ragazza in pieno giorno: arrestati dalla polizia locale

Venerdì 14 Aprile 2017, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 20:39

Arrestati tre algerini nei pressi di Porta Capuana, dagli agenti del reparto tutela emergenze sociali e minori della polizia locale, dopo aver rapinato una ragazza del suo smartphone.L'episodio è avvenuto in via Carlo Poerio a Napoli, in pieno giorno e sotto gli occhi dei passanti. La giovane vittima, in compagna di una amica, è stata spintonata violentemente alle spalle da uno dei malviventi che - dopo averle strappato il telefono cellulare - si è dato alla fuga.Rovinata al suolo, la ragazza ha cercato di attirare l'attenzione dei passanti ricevendo però soccorso, da uno dei complici del rapinatore. Gli agenti, una volta vista la scena, hanno provveduto ad inseguire i due che nel frattempo avevano raggiunto un bar nelle vicinanze, per affidare a un terzo elemento della banda lo smartphone appena rubato.Una volta raggiunti i rapinatori, gli agenti li hanno prontamente tratti in arresto e condotti nei loro uffici. I tre algerini, sono risultati già noti alle forze dell'ordine per reati analoghi, per spaccio di sostanze stupefacenti e destinatari di un decreto di espatrio.La vittima - a cui è stato restituito il telefono cellulare - ha riportato lesioni con prognosi di 20 giorni, mentre i tre rapinatori, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nella casa circondariale di Poggioreale.