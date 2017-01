Lunedì 2 Gennaio 2017, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 19:33

Napoli. I fuochi d'artificio a Castel dell'Ovo, la folla in piazza del Plebiscito, il golfo di Napoli colorato dalle mile luci dei festeggiamenti di Capodanno. Sono alcune delle immagini che nelle ultime ore stanno spopolando sui social network e che immortalano una città che accoglie con allegria e suggestione il nuovo anno. Sulle pagine di movimenti civici partenopei e su qualche profilo privato abbondano le fotografie di una Napoli in festa per l'arrivo del 2017.Non mancano le menzioni su testate giornalistiche estere. «I napoletani lanciano la casa dalla finestra» si legge sul sito web del quotidiano spagnolo El Mundo. Nell'articolo dal titolo «8 lugares para pasar un Fin de Año distinto» sono descritte vecchie e recenti tradizioni. «Anticamente a Napoli si lanciavano per strada, dopo la cena, piatti, bicchieri e anche mobili. Questa abitudine fu proibita - si legge - e, in sostituzione, oggi si sparano botti, fuochi, petardi, simbolo della liberazione da tutti i mali». L'articolo conclude con l'appuntamento del 2017. «Il Comune ha organizzato un grande spettacolo di fuochi d'artificio a Castel dell'Ovo».