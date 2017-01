Lunedì 2 Gennaio 2017, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 21:35

Una presenza discreta, ma concreta ed efficace. E capace di garantire un pronto intervento, a tutela di una famiglia colpita da un lutto orrendo. Una tutela assidua garantita dalla polizia nei confronti della vedova dell’ingegnere Vittorio Materazzo, a distanza di oltre un mese dall’omicidio di viale Maria Cristina di Savoia. Indagini non stop, polizia e magistrati al lavoro anche nel pieno delle feste natalizie, senza un attimo di sosta, nel tentativo di assicurare alla giustizia l’assassino dell’ingegnere 51enne. È caccia aperta a Luca Materazzo, il fratello minore della vittima, ritenuto responsabile del delitto dello scorso 28 novembre, ma c’è anche il massimo di attenzione per garantire il ritorno alla normalità in un quartiere rimasto turbato per l’assassinio e per la fuga del presunto responsabile. Stando alla ricostruzione della Procura (per altro suffragata dalla valutazione di un gip), ad uccidere Vittorio Materazzo sarebbe stato il fratello Luca, che ha lasciato perdere le tracce dal ponte dell’Immacolata. Potrebbe essere all’estero, ma potrebbe anche vivere sotto copertura proprio nel centro cittadino.Potrebbe aver perso ogni contatto con il suo retroterra familiare, ma potrebbe anche essere a conoscenza di quanto accaduto nell’ultimo mese, a partire dalle dichiarazioni messe agli atti dai vari testimoni. Quanto basta a mantenere alta la tutela nei confronti dei parenti della vittima, proprio nel tentativo di offrire un ritorno alla normalità ad amici e parenti dell’uomo ucciso. Una tutela abbastanza frequente viene così garantita alla moglie della vittima, alla donna che pure aveva firmato una nota alla stampa assieme alle sorelle dell’ingegnere ucciso: un comunicato nel quale si ribadiva la fiducia ai magistrati titolari del caso, ma anche la convinzione dell’innocenza di Luca. Oggi che è stato invece spiccato il mandato di cattura a carico di Luca Materazzo, c’è attesa per lo svolgimento dell’inchiesta. Difeso dagli avvocati Gaetano e Maria Luigia Inserra, l’unico indagato di questa storia sostiene di essere estraneo alle accuse e ai sospetti che lo inchiodano nella veste di assassino. Lo ha fatto in un primo momento, nel corso di un’intervista resa al Mattino, ma anche subito dopo aver appreso la notizia di essere indagato. Due giorni fa, i suoi legali hanno posto l’accento su alcuni elementi che non sarebbero stati tenuti in considerazione in sede di richiesta di misura cautelare. Stando alle prime indagini difensive, ci sarebbe un terzo profilo genetico su uno dei coltelli trovati in vico Santa Maria della Neve (luogo dove l’assassino si è disfatto di armi e indumenti), oltre a quelli di Vittorio e di Luca. Una ricostruzione dalla quale emergerebbe una sorta di complotto finalizzato ad orientare l’attenzione investigativa su Luca, senza battere altre ipotesi.Difesa dal penalista Luigi Ferrandino, la vedova Materazzo attende così gli esiti di una vicenda ancora aperta: «Augura agli avvocati di Luca di riuscire a dimostrarne l’innocenza», spiega il penalista Ferrandino, in un clima di incertezza che si taglia a fette. Ora le prossime mosse spettano alla Procura. Vicenda coordinata dal procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, al lavoro i pm Francesca De Renzis e Luisanna Figliolia, titolari di un’inchiesta che non ha conosciuto soste in questi giorni. Sono stati ascoltati testimoni, soprattutto nella cerchia di amici e parenti di Luca, nel tentativo di ricavare particolari utili alla sua cattura. Intanto, proprio mentre va avanti la caccia all’uomo, la polizia rafforza il controllo in quello spaccato di Chiaia insanguinato dal delitto dell’ingegnere e, ora più che mai, alle prese con l’incubo di un assassino libero di sfoderare altri colpi.